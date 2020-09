сегодня



Видео с текстом от гитариста KALEDON



Гитарист KALEDON Alex Mele тридцатого сентября на Underground Symphony выпускает сольную работу, получившую название "Alien Doppelgänger". Видео с текстом на композицию ""On The Way With My Double" доступно ниже.



Трек-лист:



"Arrivals"

"Abduction"

"A New Truth"

"One In A Million"

"The Rainbow"

"On The Way With My Double"

"The Mind Fighters"

"The Supervisor"

"The Doppelgangers"







