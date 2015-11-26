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Новое видео STEVE VON TIL
"Indifferent Eyes", новое видео STEVE VON TILL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "No Wilderness Deep Enough", выход которого запланирован на 7 августа на Neurot Recordings. В этот же день состоится релиз и новой книги музыканта, "Harvestman: 23 Untitled Poems And Collected Lyrics".
Трек-лист:
01. Dreams Of Trees
02. The Old Straight Track
03. Indifferent Eyes
04. Trail The Silent Hours
05. Shadows On The Run
06. Wild Iron
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