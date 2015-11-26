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Steve Von Till

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Новое видео STEVE VON TIL



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"Indifferent Eyes", новое видео STEVE VON TILL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "No Wilderness Deep Enough", выход которого запланирован на 7 августа на Neurot Recordings. В этот же день состоится релиз и новой книги музыканта, "Harvestman: 23 Untitled Poems And Collected Lyrics".

Трек-лист:

01. Dreams Of Trees

02. The Old Straight Track

03. Indifferent Eyes

04. Trail The Silent Hours

05. Shadows On The Run

06. Wild Iron

NEUROSIS
















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