сегодня



Новое видео STEVE VON TIL



"Indifferent Eyes", новое видео STEVE VON TILL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "No Wilderness Deep Enough", выход которого запланирован на 7 августа на Neurot Recordings. В этот же день состоится релиз и новой книги музыканта, "Harvestman: 23 Untitled Poems And Collected Lyrics".



Трек-лист:



01. Dreams Of Trees



02. The Old Straight Track



03. Indifferent Eyes



04. Trail The Silent Hours



05. Shadows On The Run



06. Wild Iron



































