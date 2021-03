сегодня



STEVE VON TILL выпускает эмбиент-альбом



STEVE VON TILL объявил о выпуске эмбиент-пластинки, получившей название "A Deep Voiceless Wilderness". Релиз намечен на тридцатое апреля, он будет включать в себя следующие темы:



01. Called From The Wind



02. We'll Always Have The Sea



03. The Emptiness Swallows Us All



04. Shelter In Surrender



05. Nightshade High Country



06. The Spiraling Away













