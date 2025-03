сегодня



Новое видео STEVE VON TILL



"Watch Them Fade", новое видео STEVE VON TILL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Alone In A World Of Wounds", выходящего 16 мая на Neurot Recordings:



01. The Corpse Road

02. Watch Them Fade

03. Horizons Undone

04. Distance

05. Calling Down The Darkness

06. The Dawning Of The Day (Insomnia)

07. Old Bent Pine

08. River Of No Return







