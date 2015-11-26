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Новый альбом ASCENSION OF THE WATCHERS выйдет осенью
Группа ASCENSION OF THE WATCHERS объявила о том, что новый альбом, получивший название "Apocrypha", будет выпущен на лейбле Dissonance Productions 9 октября. Диск будет доступен в виде CD, на виниле в двух вариантах, а также в цифровом формате.
Трек-лист:
01. Ghost Heart
02. The End Is Always The Beginning
03. Apocrypha
04. A Wolf Interlude
05. Honorée
06. Stormcrow
07. Cygnus Aeon
08. Key To The Cosmos
09. Bells Of Perdition
10. Wanderers
11. Sign Your Name
В записи альбома принимали участие:
Burton C. Bell — гитара, вокал;
John Bechdel — клавишные;
Jayce Lewis — барабаны, бэк-вокал, программирование.
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