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Новый альбом ASCENSION OF THE WATCHERS выйдет осенью



Группа ASCENSION OF THE WATCHERS объявила о том, что новый альбом, получивший название "Apocrypha", будет выпущен на лейбле Dissonance Productions 9 октября. Диск будет доступен в виде CD, на виниле в двух вариантах, а также в цифровом формате.



Трек-лист:



01. Ghost Heart



02. The End Is Always The Beginning



03. Apocrypha



04. A Wolf Interlude



05. Honorée



06. Stormcrow



07. Cygnus Aeon



08. Key To The Cosmos



09. Bells Of Perdition



10. Wanderers



11. Sign Your Name



В записи альбома принимали участие:



Burton C. Bell — гитара, вокал;



John Bechdel — клавишные;



Jayce Lewis — барабаны, бэк-вокал, программирование.











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