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Ascension of the Watchers

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Новый альбом ASCENSION OF THE WATCHERS выйдет осенью



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Группа ASCENSION OF THE WATCHERS объявила о том, что новый альбом, получивший название "Apocrypha", будет выпущен на лейбле Dissonance Productions 9 октября. Диск будет доступен в виде CD, на виниле в двух вариантах, а также в цифровом формате.

Трек-лист:

01. Ghost Heart

02. The End Is Always The Beginning

03. Apocrypha

04. A Wolf Interlude

05. Honorée

06. Stormcrow

07. Cygnus Aeon

08. Key To The Cosmos

09. Bells Of Perdition

10. Wanderers

11. Sign Your Name

В записи альбома принимали участие:

Burton C. Bell — гитара, вокал;

John Bechdel — клавишные;

Jayce Lewis — барабаны, бэк-вокал, программирование.

FEAR FACTORY Singer BURTON C. BELL To Release New ASCENSION OF THE WATCHERS Album, 'Apocrypha', In October




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