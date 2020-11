25 ноя 2020



Документальный фильм о ASCENSION OF THE WATCHERS



ASCENSION OF THE WATCHERS опубликовали небольшой документальный ролик, рассказывающий о том как проходила работа над альбомом Apocrypha, выпущенным в октябре:



“Ghost Heart”

“The End Is Always The Beginning”

“Apocrypha”

“A Wolf Interlude”

“Honoree”

“Stormcrow”

“Cygnus Aeon”

“Key To The Cosmos”

“Bells Of Perdition”

“Wanderers”

“Sign Your Name”







