5 окт 2020



Новое видео ASCENSION OF THE WATCHERS



Группа ASCENSION OF THE WATCHERS выпустила новый альбом, получивший название "Apocrypha", на лейбле Dissonance Productions 9 октября. Он доступен на CD, виниле в двух вариантах, а также в цифровом формате.



Трек-лист:



01. Ghost Heart



02. The End Is Always The Beginning



03. Apocrypha



04. A Wolf Interlude



05. Honorée



06. Stormcrow



07. Cygnus Aeon



08. Key To The Cosmos



09. Bells Of Perdition



10. Wanderers



11. Sign Your Name



В записи альбома принимали участие:



Burton C. Bell — гитара, вокал;

John Bechdel — клавишные;

Jayce Lewis — барабаны, бэк-вокал, программирование.



Видео на "The End Is Always The Beginning" доступно для просмотра ниже.

























просмотров: 205