Новая песня CULT OF LILITH



"Cosmic Maelstrom", новая песня группы CULT OF LILITH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Mara, выход которого запланирован на четвертое сентября на Metal Blade Records.



Трек-лист:



"Cosmic Maelstrom"

"Purple Tide"

"Enter the Mancubus"

"Atlas"

"Comatose"

"Profeta Paloma"

"Zángano"

"Le Soupir du Fantôme"







