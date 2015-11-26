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Cult Of Lilith

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Страна
IcelandИсландия
Стиль
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Новая песня CULT OF LILITH



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"Cosmic Maelstrom", новая песня группы CULT OF LILITH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Mara, выход которого запланирован на четвертое сентября на Metal Blade Records.

Трек-лист:

"Cosmic Maelstrom"
"Purple Tide"
"Enter the Mancubus"
"Atlas"
"Comatose"
"Profeta Paloma"
"Zángano"
"Le Soupir du Fantôme"

CULT OF LILITH Reveal Mara Album Details; "Cosmic Maelstrom" Track Streaming



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