19 авг 2020



Обучающее видео от CULT OF LILITH



CULT OF LILITH опубликовали обучающее видео на композицию "Purple Tide", которая будет включена в выходящий четвертого сентября на Metal Blade Records дебютный альбом "Mara":



"Cosmic Maelstrom"

"Purple Tide"

"Enter the Mancubus"

"Atlas"

"Comatose"

"Profeta Paloma"

"Zángano"

"Le Soupir du Fantôme"







