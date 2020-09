сегодня



Новый альбом CULT OF LILITH доступен для прослушивания



"Mara", новый альбом группы CULT OF LILITH, доступен для прослушивания ниже. Его релизом занимается Metal Blade Records.



Трек-лист:



"Cosmic Maelstrom"

"Purple Tide"

"Enter the Mancubus"

"Atlas"

"Comatose"

"Profeta Paloma"

"Zángano"

"Le Soupir du Fantôme"







