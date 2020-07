сегодня



Новая песня VALKYRIE



“Evil Eye”, новая песня VALKYRIE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Fear", выход которого запланирован лейблом Relapse Records на 24 июля.



Трек-лист:



"Feeling So Low"

"Afraid To Live"

"Loveblind"

"The Choice"

"Fear And Sacrifice"

"Brings You Down"

"Evil Eye"

"Exasperator"







