Новый альбом VALKYRIE доступен для прослушивания



"Fear", новый альбом группы VALKYRIE, доступен для прослушивания ниже. Этот диск вышел 24 июля на Relapse Records.



Трек-лист:



"Feeling So Low"

"Afraid To Live"

"Loveblind"

"The Choice"

"Fear And Sacrifice"

"Brings You Down"

"Evil Eye"

"Exasperator"







