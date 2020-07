сегодня



Обучающее видео VALKYRIE



В новом видео VALKYRIE можно увидеть, как исполнять гитарные партии в песне "Feeling So Low", которая вошла в новый альбом "Fear", выходящий 24 июля на Relapse Records.



Трек-лист:



"Feeling So Low"

"Afraid To Live"

"Loveblind"

"The Choice"

"Fear And Sacrifice"

"Brings You Down"

"Evil Eye"

"Exasperator"







просмотров: 152