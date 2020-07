сегодня



ROBERT TRUJILLO о влиянии Джако Пасториуса на INFECTIOUS GROOVES



Басист METALLICA Robert Trujillo недавно был гостем программы "The Vinyl Guide" и рассказал о том, какое влияние Джако Пасториус оказал на INFECTIOUS GROOVES:



«О, он оказал на меня одно из самых сильных влияний. Я бы назвал троих — Джако, Geezer Butler из Black Sabbath и Anthony Jackson, который играл на басу в "For the Love of Money" (The O'jays). И в итоге я встретился с Джако примерно в то время, когда мы снимали интервью (для документального фильма "Jaco"), и он оказался действительно крутым, мы остались на связи, и я всегда как бы направлял его энергию на то, что я мог бы написать для INFECTIOUS GROOVES. Есть много специфических моментов, в которых я на самом деле черпаю энергию непосредственно из людей, которых слушал в детстве, и Джако определённо является огромным вдохновением для INFECTIOUS GROOVES. Такая песня, как "Violent & Funky", — это не безладовый бас, это совершенно точно вдохновлено его творчеством. И то же самое с песней "Therapy", в которой участвовал Ozzy, так что всё это там есть».







