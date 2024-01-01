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Infectious Grooves

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INFECTIOUS GROOVES записывают новую музыку с экс-барабанщиком SLIPKNOT



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Группа INFECTIOUS GROOVES, образованная более трёх десятилетий назад басистом нынешней METALLICA Robert'ом Trujillo и тогдашним коллегой Robert'а по группе SUICIDAL TENDENCIES Mike'ом Muir'ом, отправилась в студию для записи новой песни. Трек, соавтором которого выступил бывший гитарист INFECTIOUS GROOVES Adam Siegel, станет первым релизом группы с бывшим барабанщиком SLIPKNOT Jay'ем Weinberg'ом, который присоединился к INFECTIOUS GROOVES в январе.

INFECTIOUS GROOVES поделились фотографией из студии и приложили к ней следующее сообщение:

«Так интересно и так здорово! Много улыбок и убойный новый джем!

Вчера INFECTIOUS GROOVES снова были в студии, записывали новый трек, и мы не можем дождаться момента, когда вы его услышите. Мы даже вызвали нашего старого гитариста (и потрясающего артиста) Адама Сигела с "пенсии", чтобы он помог нам сочинить этот трек (на фото его нет, потому что он рано ушёл).

Огромное спасибо Tim'a Armstrong'a за то, что онвсегда радушно принимал нас в своей студии, и Joey Castillo за то, что позволил нам использовать его барабаны. И, чёрт побери, Jay Weinberg барабанил просто потрясно! Было так весело наблюдать за тем, как он делает своё дело, и начинать всё на такой ноте.

Скоро будет больше новостей. Нам не терпится поскорее поделиться новыми сведениями.

INFECTIOUS GROOVES в доме! (И в студии!)»




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