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Infectious Grooves

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|||| 25 янв 2024

JAY WEINBERG едет в тур с INFECTIOUS GROOVES



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JAY WEINBERG выступит с INFECTIOUS GROOVES в рамках австралийского тура, стартующего первого апреля:

«Для меня большая честь играть с легендарными INFECTIOUS GROOVES в этом невероятно захватывающем австралийском туре! Играть с одними из моих любимых музыкантов, в одной из самых красивых стран, для одних из самых лучших поклонников тяжелой музыки в мире. Я не могу быть более взволнован, чтобы приступить к работе. Скоро увидимся!»

INFECTIOUS GROOVES:

«Предупреждение номер один...

Это не первоапрельская шутка... но вам точно будет не до смеха, если вы пропустите INFECTIOUS GROOVES 1 апреля на Byron Bay Bluesfest!

Предупреждение номер два...

INFECTIOUS GROOVES собираются привезти супер-специальный дополнительный набо из фанка, панка и всего, что где-то между ними. К сожалению, наш брат, барабанщик Brooks Wakerman не сможет принять участие в этом концерте из-за участия в концертах Avenged Sevenfold.

Барабанщик для IG — это совершенно точно крайне непростая работа.

Начиная со Stephen'a Perkins'a (Infectious Grooves) на барабанах, затем Josh'a Freese'a (Foo Fighters и т.д.), а затем Brooks'a (The Teenage Drum Sensation) Wakerman'a, IG всегда были одарены потрясающими барабанщиками.


Итак, предупреждение номер три...

Для IG большая честь пригласить невероятного Jay Weinberg'a в качестве движущей силы, ведь он будет вышибать фанк из барабанов на этом концерте!

В подытожим, что на гитаре с нами будет Dave Kushner (Velvet Revolver и др.), который играл на некоторых из первых альбомов IG. Он воссоединится с IG и на этих концертах. Dave — наш хороший друг, и мы все с нетерпением ждем возможности выйти на сцену, повеселиться и подарить вам настоящую волну INFECTIOUS GROOVES!

Предупреждение номер пять... (да, мы пропустили предупреждение номер 4, оставим это на потом, lol)

Даты очень плотные из-за плотного графика. Мы бы с радостью провели большое количество концертов, но это невозможно с учетом расписания каждого. Мы не успеваем, но у нас есть возможность зафиксировать некоторые числа на данный момент.

Так что когда будут объявлены остальные даты, приезжайте или будьте готовы к тому, что ваши друзья расскажут вам, что вы пропустили!»

Former SLIPKNOT Drummer JAY WEINBERG To Join INFECTIOUS GROOVES For Upcoming Australian Tour - "It's An Absolute Honor"




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