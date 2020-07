RIAN на FRONTIERS MUSIC SRL

сегодня



FRONTIERS MUSIC SRL объявили о заключении контракта со шведской мелодик-рок-группой RIAN и выпустят их новую работу под названием "Twenty-Three", продюсером которой был Daniel Flores (Find Me, The Murder Of My Sweet).







