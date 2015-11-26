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Rian

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Страна
SwedenШвеция
Стиль
-



12 май 2021 : 		 Новое видео RIAN

15 июл 2020 : 		 RIAN на FRONTIERS MUSIC SRL
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|||| сегодня

Новое видео RIAN



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"Stop", новое видео группы RIAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Twenty-Three, выходящего 16 июля на Frontiers Music Srl:

"Stop"
"In The Dark"
"Where Do We Run"
"Twenty-Three"
"For Your Heart"
"We Belong"
"My Ocean"
"Body And Soul"
"The Passenger"
"Stranger To Me"
"Your Beauty"

Sweden's RIAN To Release Twenty-Three Album In July; "Stop" Music Video Posted



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