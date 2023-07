сегодня



Новое видео RIAN



We Ride, новое видео группы RIAN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Wings".



Трек-лист:



1. Carry My Wings

2. We Ride

3. Don't Wait For The Fire

4. Dance The Night Away

5. War Is Over

6. Look At The Stars

7. One In A Million

8. On The Wind

9. When You're Gone

10. The Silence Of Our Dreams

11. Eternity

12. Carry My Wings (Acoustic Version, Bonus Track Japan)







