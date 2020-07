сегодня



GENTLE GIANT виртуально воссоединились



Классический состав GENTLE GIANT впервые с 1980 года воссоединился (хоть и виртуально) для записи карантинного видео на композицию "Proclamation" (вошла в альбом 1974 "The Power & The Glory"), в котором также принимали участие многие музыканты, включая Jakko Jakszyk (KING CRIMSON), Billy Sherwood (YES), Lee Pomeroy (ELO/STEVE HACKETT), Dan Reed (DAN REED NETWORK), Richard Hilton (CHIC) и Mikey Heppner (PRIESTESS).













