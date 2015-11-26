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Gentle Giant

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GENTLE GIANT виртуально воссоединились



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Классический состав GENTLE GIANT впервые с 1980 года воссоединился (хоть и виртуально) для записи карантинного видео на композицию "Proclamation" (вошла в альбом 1974 "The Power & The Glory"), в котором также принимали участие многие музыканты, включая Jakko Jakszyk (KING CRIMSON), Billy Sherwood (YES), Lee Pomeroy (ELO/STEVE HACKETT), Dan Reed (DAN REED NETWORK), Richard Hilton (CHIC) и Mikey Heppner (PRIESTESS).

GENTLE GIANT Reunites Virtually For First Time In Four Decades





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