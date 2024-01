сегодня



Переиздание GENTLE GIANT выйдет зимой



16 февраля на CD, Blu-ray и виниле состоится выпуск обновленной версии альбома GENTLE GIANT The Missing Piece, работы над которым проводил никто иной как STEVEN WILSON. Альбом будет доступен в вариантах Dolby Atmos, Stereo и 5.1, оригинального микса 1977 года и снабжен клипами к каждой композиции. Плюс ранее нереализованный трек (кроме версии Dolby Atmos) “Winning”:



"Two Weeks in Spain"

"I’m Turning Around"

"Betcha Thought We Couldn’t Do It"

"Who Do You Think You Are?"

"Mountain Time"

"As Old As You’re Young"

"Memories Of Old Days"

"Winning"

"For Nobody"

"Winning" (Outtake) (Bonus Track)







