сегодня



Переиздание GENTLE GIANT выйдет весной



Новая пересведенная и переосмысленная версия концертного альбома GENTLE GIANT1977 года, Playing The Fool, выйдет второго мая на двойном CD, тройном виниле, Blu-ray и в цифровом варианте 96/24 stereo, 5.1 surround sound и Dolby Atmos. Трейлер к этому релизу доступен ниже:



Intro

“Just the Same” / “Proclamation”

“On Reflection”

Interview

“The Runaway” / “Experience”

“Sweet Georgia Brown (Breakdown in Brussels)”

“So Sincere”

“Excerpts from Octopus”

Band Introduction

“Funny Ways”

“Timing” / Violin Solo

“Free Hand”

“Peel The Paint” / “I Lost My Head” https://gentlegiantmusic.com/GG/Gentle_Giant_Home_Page







+0 -0



просмотров: 54