Новая песня PANZERFAUST

"The Snare Of The Fowler", новая песня группы PANZERFAUST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Suns Of Perdition II: Render Unto Eden", выход которого запланирован на двадцать восьмое августа на Eisenwald.
Трек-лист:
"Promethean Fire"
"The Faustian Pact"
"Areopagitic"
"The Snare Of The Fowler"
"Pascal's Wager"
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