Новая песня PANZERFAUST



"The Snare Of The Fowler", новая песня группы PANZERFAUST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Suns Of Perdition II: Render Unto Eden", выход которого запланирован на двадцать восьмое августа на Eisenwald.



Трек-лист:



"Promethean Fire"

"The Faustian Pact"

"Areopagitic"

"The Snare Of The Fowler"

"Pascal's Wager"







