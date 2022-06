сегодня



Новая песня PANZERFAUST



"Tabula Rasa", новая песня PANZERFAUST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Suns of Perdition: Chapter III - The Astral Drain", выход которого намечен на 22 июля.







