Новое видео PANZERFAUST



"Promethean Fire", новое видео группы PANZERFAUST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Suns Of Perdition II: Render Unto Eden", выпущенного в августе.



Трек-лист:



"Promethean Fire"

"The Faustian Pact"

"Areopagitic"

"The Snare Of The Fowler"

"Pascal's Wager"







