28 июл 2020 : TORCH возвращаются!



TORCH возвращаются!



Metalville Records двадцать пятого сентября выпустят альбом-возвращение шведской группы TORCH, получивший название "Reignited", — это первый материал за 35 лет! За продюсирование и сведение материала отвечал Jacob Hansen (Volbeat, U.D.O., Pretty Maids).



Трек-лист:



"Knuckle Duster"

"Collateral Damage"

"All Metal, No Rust"

"Feed The Flame"

"In The Dead Of Night"

"Cradle To Grave"

"Snake Charmer"

"Intruder"

"To The Devil His Due"









