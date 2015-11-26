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TORCH возвращаются!



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Metalville Records двадцать пятого сентября выпустят альбом-возвращение шведской группы TORCH, получивший название "Reignited", — это первый материал за 35 лет! За продюсирование и сведение материала отвечал Jacob Hansen (Volbeat, U.D.O., Pretty Maids).

Трек-лист:

"Knuckle Duster"
"Collateral Damage"
"All Metal, No Rust"
"Feed The Flame"
"In The Dead Of Night"
"Cradle To Grave"
"Snake Charmer"
"Intruder"
"To The Devil His Due"
 

Sweden's TORCH Set Release Date For Metalville Comeback Album; First New Material In 35 Years



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