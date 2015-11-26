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TORCH возвращаются!
Metalville Records двадцать пятого сентября выпустят альбом-возвращение шведской группы TORCH, получивший название "Reignited", — это первый материал за 35 лет! За продюсирование и сведение материала отвечал Jacob Hansen (Volbeat, U.D.O., Pretty Maids).
Трек-лист:
"Knuckle Duster"
"Collateral Damage"
"All Metal, No Rust"
"Feed The Flame"
"In The Dead Of Night"
"Cradle To Grave"
"Snake Charmer"
"Intruder"
"To The Devil His Due"
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