Концертный альбом TORCH выйдет летом



Metalville Records сообщили о том, что 29 июля состоится релиз концертного альбома TORCH "Live Fire".



Трек-лист:



"Beauty & The Beast"

"Mercenary"

"Feed The Flame"

"Battle Axe"

"Sweet Desire"

"Electrikiss"

"Thunderstruck"

"Watcher Of The Night"

"Warlock"







