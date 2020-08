сегодня



Новая песня TORCH



"Collateral Damage", новая песня группы TORCH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Reignited", выход которого запланирован на двадцать пятое сентября на Metalville Records.



Трек-лист:



"Knuckle Duster"

"Collateral Damage"

"All Metal, No Rust"

"Feed The Flame"

"In The Dead Of Night"

"Cradle To Grave"

"Snake Charmer"

"Intruder"

"To The Devil His Due"







