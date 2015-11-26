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Smackbound

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Новое видео SMACKBOUND



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"Wall Of Silence", новое видео группы SMACKBOUND, в состав которой входят вокалистка и актриса Netta Laurenne (она и основала группу в 2015), гитарист Teemu Mäntysaari (WINTERSUN), барабанщик Rolf Pilve (STRATOVARIUS, WINTERSUN), клавишник Vili Itäpelto (TRACEDAWN) и басист Tuomas Yli-Jaskari (TRACEDAWN), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "20/20", выпущенного двенадцатого июня на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

"Wall Of Silence"
"Drive It Like You Stole It"
"Close To Sober"
"Run"
"The Game"
"Those Who Burn"
"Hey Motherfuckers"
"Troublemaker"
"Date With The Devil"
"Wind And Water"

SMACKBOUND Feat. WINTERSUN, STRATOVARIUS, TRACEDAWN Members Release Official Video For "Wall Of Silence"



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