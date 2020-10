1 окт 2020



Новое видео SMACKBOUND



"Run", новое видео группы SMACKBOUND, в состав которой входят вокалистка и актриса Netta Laurenne (она и основала группу в 2015), гитарист Teemu Mäntysaari (WINTERSUN), барабанщик Rolf Pilve (STRATOVARIUS, WINTERSUN), клавишник Vili Itäpelto (TRACEDAWN) и басист Tuomas Yli-Jaskari (TRACEDAWN), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "20/20", выпущенного двенадцатого июня на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Wall Of Silence"

"Drive It Like You Stole It"

"Close To Sober"

"Run"

"The Game"

"Those Who Burn"

"Hey Motherfuckers"

"Troublemaker"

"Date With The Devil"

"Wind And Water"







+0 -1



просмотров: 93