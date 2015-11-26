Новое видео SMACKBOUND

"The Game", концертное видео группы SMACKBOUND, в состав которой входят вокалистка и актриса Netta Laurenne (она и основала группу в 2015), гитарист Teemu Mäntysaari (WINTERSUN), барабанщик Rolf Pilve (STRATOVARIUS, WINTERSUN), клавишник Vili Itäpelto (TRACEDAWN) и басист Tuomas Yli-Jaskari (TRACEDAWN), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "20/20", выпущенного двенадцатого июня на Frontiers Music Srl.
Трек-лист:
"Wall Of Silence"
"Drive It Like You Stole It"
"Close To Sober"
"Run"
"The Game"
"Those Who Burn"
"Hey Motherfuckers"
"Troublemaker"
"Date With The Devil"
"Wind And Water"
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