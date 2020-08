сегодня



Вокалист IN FLAMES в новом треке FROM ASHES TO NEW



FROM ASHES TO NEW представили новую версию композиции "Scars That I'm Hiding", в записи которой принимал участие вокалист IN FLAMES Anders Fridén. Этот трек войдёт в "The Retaliators Original Motion Picture Soundtrack", а версия без гостевого вокала — в альбом "Panic".



















+0 -0



просмотров: 151