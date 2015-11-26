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From Ashes To New

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Вокалист IN FLAMES в новом треке FROM ASHES TO NEW



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FROM ASHES TO NEW представили новую версию композиции "Scars That I'm Hiding", в записи которой принимал участие вокалист IN FLAMES Anders Fridén. Этот трек войдёт в "The Retaliators Original Motion Picture Soundtrack", а версия без гостевого вокала — в альбом "Panic".

FROM ASHES TO NEW Debuts New Version Of








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