сегодня



FROM ASHES TO NEW выпустили ЕР



FROM ASHES TO NEW выпустили новый ЕР "Quarantine Chronicles Vol. 1".



Трек-лист:



01. Enough



02. Faint



03. Bulletproof (feat. Johnny 3 Tears)



04. Bring Me To Life



05. Forgotten













+1 -0



просмотров: 126