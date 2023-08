сегодня



FROM ASHES TO NEW первые



Новый альбом FROM ASHES TO NEW, Blackout, выпущенный на прошлой неделе, продемонстрировал следующие показатели:



Global - #10 Overall Albums (iTunes)

USA - Top 10 (Spotify)

UK - #1 Metal & #1 Rock Album (iTunes)

Switzerland - #1 Metal & #1 Rock Album (iTunes)

Belgium - #1 Metal & #1 Rock Album (iTunes)

Australia - #1 Metal & #1 Rock Album (iTunes)

Germany - #1 Metal & #2 Rock Album (iTunes)

Japan - #1 Metal & #4 Rock Album (iTunes)

Austria - #2 Metal & #2 Rock Album (iTunes)

France - # 2 Metal & #5 Rock (iTunes)







+0 -0



просмотров: 68