HENNING BASSE в новой песне BLACK SUN



"Terror Zone", новая песня группы BLACK SUN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек записан при участии Henning Basse (Firewind, Mayan, Sons Of Seasons) и будет включен в новый ЕР "The Silent Enemy", выход которого запланирован на четвертое сентября на Rockshots Records. В записи этого ЕР принимали участие следующие вокалисты: Tony Kakko (Sonata Arctica), Lordi, Noora Louhimo (Battle Beast), Pasi Rantanen (Thunderstone), Elias Viljanen (Sonata Arctica), Netta Laurenne (Smackbound), Jukka Pelkonen (Omnium Gatherum), Asim Searah (Wintersun/Damnation Plan), Topias Kupiainen (Arion), Henning Basse (Firewind), Petri Lindroos (Ensiferum / Norther) и JF Aguirre (JF Aguirre Project).



Трек-лист:



"Moebius"

"Resist"

"Terror Zone"

"Dark Mirror"

"No Return"

"Still Alive"

"Finale"







