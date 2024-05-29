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Black Sun
Международный
Power Metal
http://www.blacksun.com.ec
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https://www.instagram.com/blacksunec/
Facebook:
https://www.facebook.com/blacksunec/
29 май 2024
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Новое видео BLACK SUN
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19 сен 2012
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29 май 2024
Corpsegrinder04
Всегда блевать тянуло от этих " Чекистонских" мотивов в металле. За редкими исключениями, где они более менее звучат типа Artillery или тех же Nile.
29 май 2024
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04
,
а ты знаешь что-то кроме инфы из вики, откуда у Artillery тот трек с восточными мотивами про Ташкент? Там написано, мол, в 1989 году в СССР у них были гастроли, но на других источниках инфы не нашел об этом, поиск вываливает на меня кучу инфы сразу про советскую артиллерию в годы Афганской войны, но не про этот тур
29 май 2024
Corpsegrinder04
Вашингтон Ирвинг
,
да у Артиллери 50 % всех треков Ташкентских. Особенно после воссоединения - альбомы с 1999 по 2018 везде эти мотивы. Но там они в трешевые риффы неплохо так воткнуты.
Конкретно по поводу этой истории с Ташкентом ничего сказать не могу конкретно. В интернете по сути есть инфа по этому поводу, где-то фуфло , где-то на правду похоже. Пишут якобы в Ташкенте их там всех со сцены выгнали и они в Москву чуть ли не через Сибирь попёрлись поездом 5 суток и в вагоне эту мелодию услышали. Я хз, где там байки, где правда.
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просмотров: 283
1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
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Конкретно по поводу этой истории с Ташкентом ничего сказать не могу конкретно. В интернете по сути есть инфа по этому поводу, где-то фуфло , где-то на правду похоже. Пишут якобы в Ташкенте их там всех со сцены выгнали и они в Москву чуть ли не через Сибирь попёрлись поездом 5 суток и в вагоне эту мелодию услышали. Я хз, где там байки, где правда.