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*Новое видео NIGHTWISH 42
*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 37
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Black Sun

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Новое видео BLACK SUN



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Drown in Sin, новое видео BLACK SUN, доступно для просмотра ниже.




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29 май 2024
Corpsegrinder04
Всегда блевать тянуло от этих " Чекистонских" мотивов в металле. За редкими исключениями, где они более менее звучат типа Artillery или тех же Nile.
29 май 2024
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, а ты знаешь что-то кроме инфы из вики, откуда у Artillery тот трек с восточными мотивами про Ташкент? Там написано, мол, в 1989 году в СССР у них были гастроли, но на других источниках инфы не нашел об этом, поиск вываливает на меня кучу инфы сразу про советскую артиллерию в годы Афганской войны, но не про этот тур
29 май 2024
Corpsegrinder04
Вашингтон Ирвинг, да у Артиллери 50 % всех треков Ташкентских. Особенно после воссоединения - альбомы с 1999 по 2018 везде эти мотивы. Но там они в трешевые риффы неплохо так воткнуты.
Конкретно по поводу этой истории с Ташкентом ничего сказать не могу конкретно. В интернете по сути есть инфа по этому поводу, где-то фуфло , где-то на правду похоже. Пишут якобы в Ташкенте их там всех со сцены выгнали и они в Москву чуть ли не через Сибирь попёрлись поездом 5 суток и в вагоне эту мелодию услышали. Я хз, где там байки, где правда.
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