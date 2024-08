сегодня



Новое видео BLACK SUN



Rise, новое видео BLACK SUN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из одноименного альбома, релиз которого намечен на шестое сентября:



"Slay The Queen"

"With Them Devils"

"The Mercenary"

"Drown In Sin"

"Reapers Of The Underworld"

"Awake"

"Stars"

"Rise"

"Revolution Now"

"Man Without A Shadow"







