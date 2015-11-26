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4 авг 2020
Новое видео LIK
"Decay", новое видео группы LIK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Misanthropic Breed", выходящего двадцать пятого сентября на Metal Blade Records.
Трек-лист:
"The Weird"
"Decay"
"Funeral Anthem"
"Corrosive Survival"
"Female Fatal To The Flesh"
"Misanthropic Breed"
"Flesh Frenzy"
"Morbid Fascination"
"Wolves"
"Faces Of Death"
"Becoming"
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