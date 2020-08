4 авг 2020



Новое видео LIK



"Decay", новое видео группы LIK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Misanthropic Breed", выходящего двадцать пятого сентября на Metal Blade Records.



Трек-лист:



"The Weird"

"Decay"

"Funeral Anthem"

"Corrosive Survival"

"Female Fatal To The Flesh"

"Misanthropic Breed"

"Flesh Frenzy"

"Morbid Fascination"

"Wolves"

"Faces Of Death"

"Becoming"







+1 -1



просмотров: 111