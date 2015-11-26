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LIK

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|||| 4 авг 2020

Новое видео LIK



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"Decay", новое видео группы LIK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Misanthropic Breed", выходящего двадцать пятого сентября на Metal Blade Records.

Трек-лист:

"The Weird"
"Decay"
"Funeral Anthem"
"Corrosive Survival"
"Female Fatal To The Flesh"
"Misanthropic Breed"
"Flesh Frenzy"
"Morbid Fascination"
"Wolves"
"Faces Of Death"
"Becoming" 

Stockholm's LIK Reveals Details For New Album, Misanthropic Breed; Launches Video For First Single,



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