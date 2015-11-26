Новое видео LIK

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LIK

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"Funeral Anthem", новое видео группы LIK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Misanthropic Breed", выходящего двадцать пятого сентября на Metal Blade Records.

Трек-лист:

"The Weird"
"Decay"
"Funeral Anthem"
"Corrosive Survival"
"Female Fatal To The Flesh"
"Misanthropic Breed"
"Flesh Frenzy"
"Morbid Fascination"
"Wolves"
"Faces Of Death"
"Becoming"

Stockholm's LIK Launches Music Video For New Single



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