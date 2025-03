сегодня



War Praise, новое видео LIK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Necro", релиз которого намечен на 18 апреля:



Deceased

War Praise

They

Worms Inside

Morgue Rat

Shred Into Pieces

In Ruins

The Stockholm Massacre

Fields of Death

Rotten Inferno







