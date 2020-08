все новости группы







8 авг 2020 : Ремастированный трек от VELVET VIPER



сегодня



Ремастированный трек от VELVET VIPER



VELVET VIPER двадцать первого августа на Massacre Records выпустят ремастированную версию альбома From Over Yonder, композиция из которого, "Queen And Priest", доступна для прослушивания ниже. Ремастеринг проводил Alexander Krull в Mastersound Studio, альбом будет доступен на CD, виниле и в цифровом варианте:



"The Spell From Over Yonder"

"The Flying Dutchman"

"Zed Yago"

"Queen And Priest"

"Revenge"

"United Pirate Kingdom"

"Stay The Course"

"Rebel Ladies"

"Rocking For The Nation"

"Rebel Ladies" (Live München Theaterfabrik 1989 - Bonus Track)

"Rockin’ For The Nation" (Live London Hammersmith Odeon 1989 - Bonus Track)

"The Schmied" (Bonus Track)







