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Новый альбом VELVET VIPER выйдет весной



VELVET VIPER выпустят новую работу, получившую название "Cosmic Healer", 23 апреля на Massacre Records. За сведение отвечал Ralf Basten, за мастеринг — Alexander Krull в Mastersound Entertainment Studio, а оформление создано в MS Art Design.





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