|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новый альбом VELVET VIPER выйдет весной
VELVET VIPER выпустят новую работу, получившую название "Cosmic Healer", 23 апреля на Massacre Records. За сведение отвечал Ralf Basten, за мастеринг — Alexander Krull в Mastersound Entertainment Studio, а оформление создано в MS Art Design. |
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).