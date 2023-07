сегодня



Видео с текстом от VELVET VIPER



VELVET VIPER опубликовали официальное видео с текстом к новому треку Nothing Compares To Metal. Он взят из нового альбома "Nothing Compares To Metal", выход которого намечен на 21/07/2023 на Massacre Records.







