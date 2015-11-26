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Finntroll

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Новое видео FINNTROLL



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"Forsen", новое видео группы FINNTROLL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Vredesvävd" , выход которого запланирован на восемнадцатое сентября на Century Media Records. Запись материала проходила в Sonic Pump Studios, мастеринг был выполнен в Chartmakers, а продюсировали пластинку Henri "Trollhorn" Sorvali и Mathias "Vreth" Lillmåns.

Трек-лист:

01. Väktaren

02. Att Döda Med En Sten

03. Ormfolk

04. Grenars Väg

05. Forsen

06. Vid Häxans Härd

07. Myren

08. Stjärnors Mjöd

09. Mask

10. Ylaren

Watch FINNTROLL's Animated Music Video For 'Forsen'











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