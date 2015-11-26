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Новое видео FINNTROLL



"Forsen", новое видео группы FINNTROLL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Vredesvävd" , выход которого запланирован на восемнадцатое сентября на Century Media Records. Запись материала проходила в Sonic Pump Studios, мастеринг был выполнен в Chartmakers, а продюсировали пластинку Henri "Trollhorn" Sorvali и Mathias "Vreth" Lillmåns.



Трек-лист:



01. Väktaren



02. Att Döda Med En Sten



03. Ormfolk



04. Grenars Väg



05. Forsen



06. Vid Häxans Härd



07. Myren



08. Stjärnors Mjöd



09. Mask



10. Ylaren

























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