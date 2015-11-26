Новое видео FINNTROLL

"Forsen", новое видео группы FINNTROLL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Vredesvävd" , выход которого запланирован на восемнадцатое сентября на Century Media Records. Запись материала проходила в Sonic Pump Studios, мастеринг был выполнен в Chartmakers, а продюсировали пластинку Henri "Trollhorn" Sorvali и Mathias "Vreth" Lillmåns.
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