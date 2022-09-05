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Профессиональное видео полного выступления FINNTROLL



Профессиональное видео полного выступления FINNTROLL, которое состоялось в рамках Summer Breeze 2022, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Att Döda Med En Sten"

"Nedgång"

"Ylaren"

"Den Frusna Munnen"

"Solsagan"

"Ormfolk"

"Nattfödd"

"Skogsdotter"

"Mask"

"Mordminnen"

"Jaktens Tid"

"Midvinterdraken"







+1 -1



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