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Finntroll

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5 сен 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления FINNTROLL

16 сен 2020 : 		 Новое видео FINNTROLL

8 авг 2020 : 		 Новое видео FINNTROLL

17 июл 2020 : 		 Новая песня FINNTROLL

26 июн 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома FINNTROLL

21 дек 2019 : 		 Новый альбом FINNTROLL выйдет летом

13 ноя 2018 : 		 FINNTROLL в Литве

22 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления FINNTROLL

30 мар 2015 : 		 FINNTROLL отпразднуют юбилей...

18 июн 2014 : 		 Фрагмент нового DVD FINNTROLL

20 май 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза FINNTROLL

30 апр 2014 : 		 FINNTROLL отменили участие в московском Hard Rock Festival

3 апр 2013 : 		 Новое видео FINNTROLL

23 мар 2013 : 		 Новая песня FINNTROLL

12 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома FINNTROLL

13 фев 2013 : 		 Новая песня FINNTROLL

29 янв 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома FINNTROLL

22 янв 2013 : 		 Эскиз обложки нового альбома FINNTROLL

31 дек 2012 : 		 FINNTROLL завершили запись

11 дек 2012 : 		 FINNTROLL приступили к записи

7 ноя 2012 : 		 FINNTROLL исполнили новую песню

2 июл 2012 : 		 FINNTROLL начнут работу в студии в ноябре

10 сен 2011 : 		 FINNTROLL выпустят специальное издание “Nifelvind”

6 апр 2010 : 		 Новое видео FINNTROLL

20 фев 2010 : 		 Клавишник FINNTROLL подверг критике KEEP OF KALESSIN за участие в Евровидении

29 янв 2010 : 		 Трейлер нового альбома FINNTROLL
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Профессиональное видео полного выступления FINNTROLL



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Профессиональное видео полного выступления FINNTROLL, которое состоялось в рамках Summer Breeze 2022, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Att Döda Med En Sten"
"Nedgång"
"Ylaren"
"Den Frusna Munnen" 
"Solsagan"
"Ormfolk"
"Nattfödd"
"Skogsdotter"
"Mask"
"Mordminnen"
"Jaktens Tid"
"Midvinterdraken"

FINNTROLL - Pro-Shot Video Of Entire Summer Breeze 2022 Show Streaming




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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5 сен 2022
D
Denza
группа сдохла лет 15 назад, однако продолжает подавать признаки жизни

просмотров: 226

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