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Новое видео FINNTROLL



“Mask”, новое видео группы FINNTROLL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Vredesvävd", выход которого запланирован на восемнадцатое сентября на Century Media Records. Запись материала проходила в Sonic Pump Studios, мастеринг был выполнен в Chartmakers, а продюсировали пластинку Henri "Trollhorn" Sorvali и Mathias "Vreth" Lillmåns.



Трек-лист:



01. Väktaren



02. Att Döda Med En Sten



03. Ormfolk



04. Grenars Väg



05. Forsen



06. Vid Häxans Härd



07. Myren



08. Stjärnors Mjöd



09. Mask



10. Ylaren







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