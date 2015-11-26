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Finntroll

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12 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома FINNTROLL

13 фев 2013 : 		 Новая песня FINNTROLL

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31 дек 2012 : 		 FINNTROLL завершили запись

11 дек 2012 : 		 FINNTROLL приступили к записи

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2 июл 2012 : 		 FINNTROLL начнут работу в студии в ноябре

10 сен 2011 : 		 FINNTROLL выпустят специальное издание “Nifelvind”

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Новое видео FINNTROLL



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“Mask”, новое видео группы FINNTROLL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Vredesvävd", выход которого запланирован на восемнадцатое сентября на Century Media Records. Запись материала проходила в Sonic Pump Studios, мастеринг был выполнен в Chartmakers, а продюсировали пластинку Henri "Trollhorn" Sorvali и Mathias "Vreth" Lillmåns.

Трек-лист:

01. Väktaren

02. Att Döda Med En Sten

03. Ormfolk

04. Grenars Väg

05. Forsen

06. Vid Häxans Härd

07. Myren

08. Stjärnors Mjöd

09. Mask

10. Ylaren

FINNTROLL Premier



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