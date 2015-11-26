сегодня



JANET GARDNER работает стоматологом



JANET GARDNER в недавнем интервью Rock Titan рассказала, что всё ещё работает стоматологом неполный рабочий день:



«Одна из лучших вещей, что я делала для музыки, —это иметь возможность не принимать решения только из-за денег. Мне нравится обладать свободой делать то, что мне нравится, и я знаю, что я и моя семья обеспечены. Я могу работать больше, когда этого захочу, могу работать меньше, если я захочу заняться музыкой, поехать в Австралию или делать ещё что-то. Это дает достаточно гибкости, и я не вынуждена принимать решение в плане музыки только из-за хороших денежных предложений — и от этого чувствую себя просто прекрасно!»













+0 -0



просмотров: 381

