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Janet Gardner

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JANET GARDNER работает стоматологом



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JANET GARDNER в недавнем интервью Rock Titan рассказала, что всё ещё работает стоматологом неполный рабочий день:

«Одна из лучших вещей, что я делала для музыки, —это иметь возможность не принимать решения только из-за денег. Мне нравится обладать свободой делать то, что мне нравится, и я знаю, что я и моя семья обеспечены. Я могу работать больше, когда этого захочу, могу работать меньше, если я захочу заняться музыкой, поехать в Австралию или делать ещё что-то. Это дает достаточно гибкости, и я не вынуждена принимать решение в плане музыки только из-за хороших денежных предложений — и от этого чувствую себя просто прекрасно!»

Ex-VIXEN Singer JANET GARDNER Still Works Part-Time As A Dental Hygienist:





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