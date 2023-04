сегодня



Новое видео JANET GARDNER



"85", новое видео JANET GARDNER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "No Strings", выход которого запланирован на 9 июня на Frontiers Music Srl:



01. I'm Living Free

02. Turn The Page

03. 85

04. No Strings

05. Don't Turn Me Away

06. Set Me Free

07. Hold On To You

08. Into The Night

09. I'm Not Sorry

10. You'll See

11. She Floats Away

12. Drink







просмотров: 21