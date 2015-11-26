1 ноя 2021



JANET GARDNER — об операции



JANET GARDNER в рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказала об операции по удалению субдуральной гематомы (тип гематомы, обычно ассоциированный с черепно-мозговой травмой. При СДГ кровь изливается между твёрдой и паутинной мозговыми оболочками, как правило, вследствие разрыва мостиковых вен, залегающих в субдуральном пространстве, что приводит к повышению внутричерепного давления с компрессией и возможным повреждением вещества головного мозга. Острые СДГ часто являются жизнеугрожающим состоянием. Хронические СДГ при адекватной терапии имеют лучший прогноз):



«Я проснулась, и у меня была разрушительная головная боль — совершенно точно. Я никогда не чувствовала такого раньше. Голова раскалывалась. А потом внезапно я не почувствовала своих рук. Всё пошло наперекосяк. Мое зрение ухудшилось. Я знала, что случилось что-то серьёзное. Поэтому я сказала [моему мужу и коллеге по группе] Justin: "Я думаю, нам нужна скорая помощь". А он ответил: "Просто приляг на минутку". И я приняла какой-то Адвил или что-то в этом роде, и меня тут же вырвало. Я была в ванной. И я поняла, что что-то не так. Приехала скорая помощь, и к тому времени я уже не помнила, как добралась на скорой до больницы. Там меня разбудили, и куча разных врачей смотрели мне в глаза, делали разные вещи. И наконец пришёл нейрохирург, который работал в Cedars-Sinai [Медицинский центр в Лос-Анджелесе], и сказал: "Давайте просто сделаем компьютерную томографию", а затем сразу же сказал: "Мы знаем, что не так. Вам нужна операция". И, конечно, я спросила: "А что будет, если я не сделаю операцию?". А он такой: "Вы не выживете. Так что вам нужно сделать это сейчас"».



На вопрос, было ли восстановление «тяжёлым», она ответила:



«Да. Это было не весело. Мой мозг был сдавлен, поэтому потребовалось время, чтобы мозг заново правильно заполнил мою голову, и всё в таком духе. И, конечно, у меня там пластины, винты и прочее. Но, учитывая все обстоятельства, я была в порядке примерно через шесть недель. [Первые две недели были очень тяжёлыми — я действительно не могла ничего делать; я не могла правильно думать; не могла говорить; не могла правильно есть; мои мышцы ничего не делали. Потом они провели несколько сеансов терапии — различные виды физиотерапии с помощью ОТ с моими руками, мелкой моторикой и разговорами. И через шесть недель я была почти на сто процентов здорова».







+0 -0



просмотров: 265

