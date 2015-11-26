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Nervecell

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20 апр 2011 : 		 Новый альбом NERVECELL доступен для прослушивания

25 фев 2011 : 		 Karl Sanders (NILE) будет гостем на альбоме NERVECELL

20 янв 2011 : 		 Навзание нового альбома NERVECELL

25 ноя 2010 : 		 NERVECELL сочинили новый альбом
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Барабанщик NERVECELL пострадал от взрыва в Бейруте



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4 августа в порту Бейрута произошёл мощный взрыв, в результате которого погибли 157 человек, 5 000 пострадали, а ущерб составил от десяти до пятнадцати миллиардов долларов, более 300 000 жителей остались без крова. Одним из пострадавших стал и барабанщик NERVECELL Bachir Ramadan.

«Как будто и так в мире было мало печальных событий, но увы, наш барабанщик оказался среди пострадавших во время взрыва в Бейруте. Из уважения к нему и семье мы не хотели публиковать сообщение об этом, когда всё случилось. Но раз это всё равно стало известно, главное — что он ЖИВ, и мы просим лишь о ваших тёплых словах в его адрес. Берегите своих близких, и пусть народ Ливана получит справедливость, которую он давно заслужил!».

Гитарист группы также добавил от себя:

«Я какое-то время сохранял молчание и держался подальше от соцсетей, но трагическое событие, произошедшее на этой неделе в Бейруте, Ливан, и новости о том, что среди пострадавших оказался и мой друг, вернули меня в них.

Уровень халатности и коррупции, существующий во властных структурах и правительстве Ливана, неоспорим. Это прискорбно, несправедливо и неуважительно, учитывая, насколько прекрасна страна, насколько спокоен и приятен ливанский образ жизни. Мне посчастливилось дважды побывать и выступить в Бейруте, и я всегда был там желанным гостем и принимался как свой. Для страны, которая десятилетиями страдала от гражданской войны, экономических кризисов и социальных волнений... Их уровень гостеприимства не имеет себе равных! 

Взрыв такого масштаба требует привлечения к ответственности, и я могу только надеяться и молиться, что в ближайшие дни будет проведено подобающее расследование, чтобы почтить память и восстановить справедливость в отношении ни в чём не повинных жертв и их семей!»

NERVECELL Drummer BACHIR RAMADAN Caught In Beirut Explosion; On The Road To Recovery



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